ATP Genf: Hurkacz schlägt Cazaux, Ofner-Match vertagt

Der Spielbetrieb in Genf wurde am Dienstag massiv vom Regen beeinflusst. Die Achtelfinalpartie von Sebastian Ofner wird daher erst am Mittwoch über die Bühne gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.05.2025, 22:16 Uhr

© Getty Images Hubert Hurkacz hatte am Dienstag keine Probleme

Allzu viel Tennis bekamen die Fans am Dienstag beim ATP-250-Turnier in Genf nicht zu sehen. Denn wie bereits des Öfteren in der jüngeren Vergangenheit mutierte der Regen in der zweitgrößten Stadt der Schweiz zum Spielverderber. Betroffen war davon unter anderem der Österreicher Sebastian Ofner.

Ursprünglich war die Achtelfinalpartie des Steirers, der sich in Genf bislang in hervorragender Form präsentierte, gegen Nuno Borges als letzte Begegnung am Center Court angesetzt. Aufgrund des immer wieder einsetzenden Regens wurde das Match schon um rund 20 Uhr auf Mittwoch (12:30 Uhr) verschoben.

Fritz und Djokovic am Mittwoch im Einsatz

Auch das Achtelfinale zwischen Karen Khachanov und Kei Nishikori fand am Dienstag kein Ende. Beim Stand von 7:5 und 2:5 aus Sicht des an Position vier gesetzten Russen wurde die Partie abgebrochen und auf Mittwoch verlegt. An diesem werden auch Taylor Fritz und Novak Djokovic ins Turniergeschehen eingreifen.

Etwas Tennis bekamen die Schweizer Tennisfans am Dienstag aber doch zu sehen. So gewann der an Position sechs gesetzte Hubert Hurkacz gegen Arthur Cazaux mit 6:3 und 6:4. Der Pole trifft nun auf Arthur Rinderknech, der Miomir Kecmanovic in zwei Sätzen schlug. Und auch Fabian Marozsan zog durch einen Zweisatzerfolg über Karue Sell ins Achtelfinale ein.

Das Einzel-Tableau in Genf

Der Spielplan am Mittwoch