ATP Genf: Novak Djokovic auf der Suche nach dem guten Gefühl

Noch hat Novak Djokovic in der Sandplatzsaison 2025 keinen Sieg gefeiert. Das soll sich beim ATP-250-Event in Genf ändern.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.05.2025, 21:26 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic spielt diese Woche in Genf

Dass Novak Djokovic in der Woche vor einem Grand-Slam-Turnier bei einem regulären ATP-Event an den Start geht, war vor einigen Jahren noch undenkbar. 2025 ist aber vieles anders - und daher bekommen dieser Tage die Schweizer Tennisfans in Genf die Chance, dem serbischen Superstar auf die Beine zu schauen.

Nach wie vor wartet Djokovic auf Titel Nummer 100, Priorität wird diese Marke in Genf aber nicht unbedingt haben. Vielmehr wird es für den 37-Jährigen darum gehen, vor den am Sonntag beginnenden French Open endlich ein gutes Gefühl für die rote Asche zu bekommen. Bislang verlief die Sandplatzsaison für Djokovic ja ziemlich ernüchternd.

Djokovic kann es noch

Sowohl in Monte-Carlo als auch in Madrid setzte es für den langjährigen Weltranglistenersten eine Auftaktniederlage, in Rom war Djokovic erst gar nicht am Start. Es ist davon auszugehen, dass der Serbe die Auszeit genützt hat - um am Bois de Boulogne realistische Chancen auf seine 25. Major-Trophäe zu haben.

Dass Djokovic nach wie vor mit den Besten der Welt mithalten kann, stellte er auch in den vergangenen zwölf Monaten immer mal wieder unter Beweis. So setzte er sich etwa im Olympia-Finale und im diesjährigen Australian-Open-Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz durch. Der die French Open ja zweifellos als Topfavorit in Angriff nehmen wird.

Das Einzel-Tableau in Genf