ATP Masters Madrid: Wildcards für einen Oldboy und einen Youngster

Kei Nishikori und Martin Landaluce, eine spanische Nachwuchshoffnung, können beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid mit einer Wildcard an den Start gehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.04.2024, 12:24 Uhr

© Getty Images Martin Landaluce gilt als eine der größten Hoffnungen in Spanien

Martin Lanadluce ist kein Neuling bei 1000er-Turnieren auf der ATP-Tour. Im vergangenen Jahr war der mittlerweile 18-Jährige in Madrid schon einmal mit einer Wildcard bedacht worden, er scheiterte in Runde eins gegen Richard Gasquet. Vor wenigen Tagen in Miami machte es Landaluze dann besser, holte gegen Landsmann Jaume Munar den ersten Matchsieg auf diesem Level.

Beim am 24. April in der Caja Magica beginnenden Turnier 2024 darf Landaluze nun wieder mit einem Fixplatz im 96er-Raster rechnen.

Dasselbe gilt für Kei Nishikori. Der Japaner hat zuletzt in Miami sein Comeback nach langer Verletzungspause gefeiert, unterlag dort Sebastian Ofner in Runde eins. Eigentlich wollte Nishikori in der aktuellen Woche in Houston spielen, sagte aber kurzfristig ab.

Bei den Frauen haben bislang Caroline Wozniacki und Simona Halep eine Wildcard zugeteilt bekommen.