ATP Masters Miami: Alexander Zverev mit angenehmer Auslosung

Alexander Zverev geht als Nummer zwei in das ATP-Masters-1000-Turnier von Miami. Die Auslosung hat es mit dem Deutschen gut gemeint.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.03.2022, 09:13 Uhr

© Getty Images Für Alexander Zverev hätte es in Miami schlimmer kommen können

Zverev startet wie alle Gesetzten mit einem Freilos und trifft danach entweder auf einen Qualifikanten oder auf Borna Coric. Gegen den Kroaten hat sich Zverev traditionell zwar immer ein wenig schwer getan, Coric kehrt in Miami aber nach sehr langer Verletzungspause auf die ATP-Tour zurück. In Runde drei könnte Grigor Dimitrov auf die deutsche Nummer eins warten. Standesgemäßer Viertelfinal-Gegner wäre Casper Ruud, geht alles nach Plan, würde Zverev im Halbfinale gegen Matteo Berrettini spielen.

Angeführt wird das Tableau von Daniil Medvedev, der in Miami wieder die Spitzenplatzierung in der ATP-Weltrangliste übernehmen könnte. Medvedev könnte gegen Andy Murray beginnen - so sich dieser gegen Federico Delbonis durchsetzt. Etwas tiefer im Turnier stünde ein Viertelfinale mit Titelverteidiger Hubert Hurkacz aus Polen an, im Halbfinale wäre Stefanos Tsitsipas der planmäßige Gegner von Daniil Medvedev.

Tsitsipas könnte übrigens der zweite Gegner von Daniel Altmaier werden. Der Deutsche, der vergangene Woche in Phönix das Endspiel beim stark besetzten Challenger erreicht hat, muss zunächst aber gegen einen Qualifikanten bestehen. Nick Kyrgios, wie Andy Murray mit einer Wildcard bedacht, eröffnet gegen Adrian Mannarino. Und würde im Falle eines Sieges auf Andrey Rublev treffen.

