ATP Masters Miami: Arevalo und Pavic holen das "Sunshine Double"

Marcelo Arevalo und Mate Pavic haben nach dem ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells auch jenes in Miami gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.03.2025, 21:07 Uhr

© Getty Images Mate Pavic und Marcelo Arevalo haben gerade einen Lauf

Wenn im Moment in der Tenniswelt auf irgendjemand Verlass ist, dann auf Marcelo Arvalo und Mate Pavic. Denn das an Position Nummer eins gesetzte Doppel gewann nach dem Mastders in Indian Wells auch jenes in Miami. Arevalo und Pavic besiegten im Endspiel Lloyd Glasspool und Julian Cash mit 7:6 (3) und 6.3.

In Indian Wells hatten die beiden ohne Satzverlust den Titel geholt, im Finale übrigens gegen Sebastian Korda und Jordan Thompson. In Miami mussten Arevalo und Pavic dagegen gleich drei Mal in ein Champions-Tiebreak: gegen Jonathan Peers und Matthew Ebden in Runde zwei, danach gegen Maximo Gonzalez und Andres Molteni und schließlich auch im Halbfinale gegen Nikola Mektic und Michael Venus.

Arevalo und Pavic, die von Oliver Marach betreut werden, sind erste das sechste Paar, dem es gelingt, das “Sunshine Double” zu gewinnen. Zuletzt war dies Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut im Jahr 2016 gelungen, davor Bob und Mike Bryan 2014, Daniel Nestor und Mark Knowles 2002, Wayne Black und Sandon Stolle 1999 sowie Mark Woodforde und Todd Woodbridge 1996.

