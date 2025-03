ATP Masters Miami: Fonseca gewinnt das Youngster-Duell

Joao Fonseca hat in der Night Session am Donnerstag beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami Learner Tien in drei harten Sätzen bewzungen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.03.2025, 06:54 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca musste sich ganz schön strecken

Die Nacht hat in Miami am Donnerstag zwei Spielern gehört, die spätestens seit Anfang der Saison 2025 alle Tennisfans auf ihrem Schirm haben sollten: Joao Fonseca und Learner Tien. Und der Brasilianer, der zueltzt das ATP-Challenger-Turnier in Phioenix für sich entscheiden konnte, setzte seine Siegesserie auch im Hard Rock Stadium fort. Fonseca gewann mit 6:7 (1), 6:3 und 6:4 und bekommt es in Runde zwei mit Ugo Humbert aus Frankreich zu tun.

Mit Jakub Mensik erreichte ein weiterer Teenager die nächste Runde. Mensik gewann gegen Roberto Bautista Agut mit 6:4, 3:6 und 6:1. Nächster Gegner wird Indian-Wells-Champion Jack Draper sein.

Zverev startet am Samstag

Am heutigen Freitag greifen erstmals die gesetzten Spieler in die 2025er-Action ein. Casper Ruud etwa trifft schon um 16 Uhr MEZ auf Miomir Kecmanvic, auch Vorjahresfinalist Grigor Dimitrov hat ein frühes Math erwischt. Dimitrov bekommt es mit dem jungen Italiener Federico Cina zu tun.

Turnierfavorit Alexander Zverev hat noch einen Tag Pause. Zverev startet am Samstag gegen den Briten Jacb Fearnley, den er zuletzt bei den Australian Open sicher besiegt hatte. Die beiden anderen Deutschen im Hauptfeld, Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier, mussten sich bereits in Runde eins verabschieden. Altmaier gegen Chak Wing, Struff gegen Alejandro Davidovich-Fokina.

