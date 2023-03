ATP Masters Miami: Halbfinale! Carlos Alcaraz lässt Taylor Fritz keine Chance

Carlos Alcaraz ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami mit einem souveränen 6:4 und 6:2 gegen Taylor Fritz in das Halbfinale eingezogen. Dort geht es heute gegen Jannik Sinner.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.03.2023, 05:34 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz steht in Miami im Halbfinale

Der Traum vom Sunshine Double für Carlos Alcaraz lebt:! Denn der spanische Titelverteidiger lieferte in Miami die nächste herausragende Vorstellung, schlug nach Tommy Paul auch dessen Kumpel Taylor Fritz. Lediglich 78 Minuten beötigte Alcaraz, um mit 6:4 und 6:2 in das Halbfinale des zweiten ATP-Masters-1000-Turniers der Saison einzuziehen.

In der Vorschlussrunde trifft Alcaraz damit wie schon in Indian Wells auf Jannik Sinner. Im Tennis Paradise hatte sich der US-Open-Champion von 2022 in zwei Sätzen gegen Sinner behaupten können. In der gegenseitigenBilanz führt Carlos Alcaraz gegen Jannik Sinner mit 3:2-Siegen.

Das zweite Halbfinale wird eine rein russische Angelegenheit: Daniil Medvedev lieferte gegen Christopher Eubanks zwar keine Meisterleistung ab, gewann dennoch mit 6:3 und 7:5. Und Karen Khachanov schlug Francisco Cerundolo sicher mit 6:3 und 6:2. Medvedev und Khachanov haben bislang vier Mal gegeneinander gespielt, dreimal ging Medvedev als Sieger vom Court.

