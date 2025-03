ATP Masters Miami live: Alexander Zverev vs. Arthur Fils im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Arthur Fils treffen im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami aufeinander. Das Match gibt es ab 20 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und tennistv.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.03.2025, 12:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Alexander Zverev trifft auf Arthur Fils

Alexander Zverev scheint seine Formkrise überwunden zu haben. Nach enttäuschenden Auftritten in Buenos Aires, Rio de Janeiro, Acapulco und Indian Wells präsentierte sich der 27-Jährige beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami bislang in guter Form. Sowohl gegen Jacob Fearnley als auch gegen Jordan Thompson blieb der Deutsche ohne Satzverlust.

Die erste echte Standortbestimmung wartet auf Zverev nun im Achtelfinale. Gegner Arthur Fils setzte sich in der dritten Runde gegen Frances Tiafoe durch und bereitete dem Weltranglistenzweiten in der Vergangenheit bereits Probleme. 2024 gewann der Franzose das Finale vom Hamburg in drei Sätzen, die restlichen drei Duelle gingen aber allesamt an Zverev.

Zverev vs. Fils - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Arthur Fils gibt es ab 20 Uhr live im Livestream bei WOW und tennistv.com.

Hier das Einzel-Tableau in Miami