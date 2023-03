ATP Masters Miami live: Alexander Zverev vs. Taro Daniel im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in seinem ersten Match beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami 2023 auf den Japaner Taro Daniel. Das Match gibt es ab ca. 01:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.03.2023, 12:59 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft erstmals auf Taro Daniel

Es wird die erste Begegnung zwischen Zverev und Daniel werden. Und das, obwohl beide schon jahrelang auf der ATP.Tour unterwegs sind. Zverev hat als Gesetzter in Runde eins ein Freilos genossen, Daniel von der Aufgabe von Arthur Rinderknech profitiert.

Alexander Zverev darf sich nach seinen starken Vorstellungen in Indian Wells durchaus Hoffnungen darauf machen, in Miami weit zu kommen. 2018 war er beim Vorgänger-Event in Key Biscayne erst im Endspiel an John Isner gescheitert.

Hier das Einzel-Tableau in Miami