ATP Masters Miami: Rublev, Tsitsipas, Kyrgios quälen die Doppel-Asse

Sind die Doppel-Spezialisten in Gefahr? Zumindest in Indian Wells und Miami sorgen jedenfalls auch jene Spieler im Paarlauf für Furore, die ansonsten fast nur dem Einzel frönen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.03.2022, 12:09 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev zeigt auch im Doppel auf

John Isner muss man aus dieser Rechnung vielleicht herausnehmen. Isner hat sich zwar im Einzel als langjährige Nummer eins der USA behauptet, seine Qualitäten beim Aufschlag waren allerdings immer schon auch im Doppel gewinnbringend. Was zuletzt in Indian Wells unter Beweis gestellt wurde, wo Isner wie schon 2018 an der Seite von Jack Sock den Titel holte. Keine Überraschung also, dass der eigentliche Einzelspieler Isner mit dem ebenfalls eigentlichen Einzelspieler Hubert Hurkacz in Runde eins in Miami gegen Kevin Krawietz und Andreas Mies, zwei ausgewiesenen Doppel-Spezialisten, erfolgreich blieb.

Die Hegemonie der hauptberuflichen Paarläufer ist allerdings am gestrigen Donnerstag noch mehr ins Wanken geraten. Denn Andrey Rublev und Karen Khachanov setzten sich gegen Juan Sebastian Cabal und Robert Farah mit 7:5, 5:7 und 10:6 durch. Nun ist vor allem Rublev ein Mann, der kaum eine Gelegenheit auslässt, ein Tennismatch zu bestreiten, egal ob alleine oder mit Partner. Ein Sieg gegen „die Kolumbianer“ bedeutet in der Szene aber immer noch einiges.

Auch Kyrgios und Kokkinakis weiter

Nächste Gegner der beiden Russen werden zwei Spieler sein, die sich auch eher als Single-Artisetn sehen. Die aber zu Beginn des Jahres eine interessante Erfahrung gemacht haben: den Titelgewinn bei den Australian Open. Ja, Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios haben in Miami ebenfalls einen erfolgreichen Start hingelegt. Wie nicht anders zu erwarten gegen zwei Doppel-Experten, Santiago Gonzalez und Andres Molteni nämlich.

Fast schon trivial nimmt sich dagegen der Erfolg von Stefanos Tsitsipas und Feliciano Lopez gegen Alexander Bublik und Andrey Golubev aus. Schließlich hegt Bublik auch im Einzel Ambitionen. Aber Vorsicht: Die beiden Kasachen wissen auch im Doppel zu überzeugen, konnten 2021 in Roland Garros sogar das Endspiel erreichen. Gegen Lopez und Tsitsipas blieben sie aber ohne echte Siegchance.

