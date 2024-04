ATP Masters Monte-Carlo: Dimitrov und Tsitsipas starten erfolgreich

Grigor Dimitrov und der zweimalige Champion Stefanos Tsitsipas haben beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo die zweite Runde erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.04.2024, 16:01 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov ist in Monte-Carlo erfolgreich gestartet

Es war kein perfekter Tag für die einhändigen Rückhandspieler im Monte-Carlo Country Club, aber doch ein sehr guter. Denn nach der Niederlage von Daniel Evans gegen Sebastian Ofner konnten sich sowohl Stefanos Tsitsipas wie auch Grigor Dimitrov einen Platz in Runde zwei erarbeiten. Tsitsipas profitierte dabei beim Stand von 6:3 und 3:2 von der Aufgabe von Laslo Djere.Der Gegner in Runde zwei wird in der Partie zwischen Nicolas Jarry und Tomas Martin Etcheverry ermittelt.

Stefanos Tsitsipas hat das traditionsreiche Turnier im Fürstentum 2021 und 2022 gewonnen, musste sich im vergangenen Jahr allerdings früh Taylor Fritz geschlagen geben. Fritz wiederum ist in der aktuellen Version schon nicht mehr dabei. Der US-Amerikaner schied schon gestern gegen Lorenzo Musetti aus - auch einen Mann, der eine gepflegte einhändige Rückhand schlägt.

Zverev trifft auf Ofner

Grigor Dimitrov wiederum setzte sich gegen Valentin Vacherot sicher mit 7:5 und 6:2 durch. Der Miami-Finalist trifft in Runde zwei auf Miomir Kecmanovic oder Rückkehrer Matteo Berrettini.

Die ersten acht Gesetzten haben im 64er-Raster von Monte-Carlo ein Freilos erhalten. Einige Gegner der Favoriten stehen schon fest: So wird Alexander Zverev auf Sebastian Ofner treffen. Holger Rune, im vergangenen Jahr Finalist, spielt gegen Sumit Nagal aus Indien.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo