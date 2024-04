ATP Masters-Monte Carlo live: Sebastian Ofner vs. Daniel Evans im TV, Livestream und Liveticker

Sebastian Ofner trifft beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo in der ersten Runde auf Dan Evans. Das Match gibt es ab ca. 11:00 Uhr in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.04.2024, 20:47 Uhr

© Getty Images Sebastian ofner und Dan Evans treffen sich in Monte Carlo zum ersten Duell.

Sebastian Ofner statet am heutigen Montag in das ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo. Gegner der ersten Runde ist der Brite Dan Evans, der am Wochenende auf Platz 42 des ATP Rankings stand.

Ofner, der in der vergangenen Woche beim ATP-Turnier in Marrakesch aufschlug, unterlag am Donnerstag im Achtelfinale gegen Aleksandar Vukic. Heute soll es beim ersten Sandplatz-Masters des Jahres wieder die Rückkehr in die Erfolgsspur geben.

Gegen Dan Evans hat Sebastian Ofner bisher kein Match gegeneinander gespielt. Sicherlich darf auf der anderen Seite des Courts ein zäher Widersacher wartet werden.

Ofner vs. Evans - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Sebastian Ofner und dan Evans gibt es ab ca. 11:00 Uhr live bei Sky Sport Tennis und bei Tennis TV.

Hier das Einzel-Tableau in Monte Carlo