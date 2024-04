ATP Masters Monte-Carlo: Sebastian Ofner eilt zum Duell mit Alexander Zverev

Sebastian Ofner ist mit einer starken Leistung in die zweite Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo eingezogen. Nach dem 6:1 und 6:4 gegen Daniel Evans trifft die österreichische Nummer eins nun auf Alexander Zverev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.04.2024, 12:15 Uhr

© GEPA Pictures Sebastian Ofner ist in Monte-Carlo gut eingestiegen

Sebastian Ofner steht in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo. Und das nach einer überzeugenden Vorstellung: Ofner besiegt Daniel Evans nämlich 6:1 und 6:4 - und darf sich nun auf ein Duell mit Alexander Zverev freuen. Der Deutsche hatte in Runde eins ein Freilos.

Das Match ging mühsam los für Ofner, der um sein allererstes Aufschlagspiel richtig kämpfen musste. Danach lief es für den Steirer aber wie geschmiert, der erste Durchgang war schnell vorbei. Im zweiten Akt steigerte sich Evans dann, wurde vor allem bei eigenem Aufschlag immer offensiver. Aber Sebastian Ofner brachte ein frühes Break über die Distanz.

Ofner gegen Zverev noch ohne Satzgewinn

Gegen Ende wurde es allerdings noch einmal spannend: Ofner schlug bei 5:4 im zweiten Satz zum Matchgewinn auf, führte mit 30:0. Evans gewann drei Punkte in Folge - und verpasste einen Vorhand-Passierschlag nur um Millimeter.

Gegen Alexandxer Zverev hat Sebastian Ofner alle drei bisherigen Matches verloren: 2017 in Wimbledon und 2022 in Roland-Garros gewann Zverev ebenso ohne Satzverlust wie im vergangenen Jahr in Runde eins der Erste Bank Open in Wien.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo