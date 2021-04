ATP Masters- Monte Carlo: Sinner, Fognini souverän weiter, Koepfer raus

Jannik Sinner und Titelverteidiger Fabio Fognini haben beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo die zweite Runde erreicht. Ausgeschieden ist dagegen der Deutsche Dominik Koepfer.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.04.2021, 13:58 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner wusste in Monte Carlo zum Auftakt zu überzeugen

Sinner hatte mit Albert Ramos-Vinolas kein einfaches Los gezogen. Der Spanier schaffte es vergangene Woche in Marbella bis ins Halbfinale, unterlag dort dem späteren Sieger Pablo Carreno Busta. Sinner wiederum bestritt in Monte Carlo sein erstes Match auf Sand in diesem Jahr. Nach anfänglichen Problemen - Ramos-Vinolas holte sich gleich das erste Aufschlagspiel Sinners - setzte sich der Italiener aber souverän mit 6:3 und 6:4 durch. Und erspielte sich damit ein Duell mit Turnierfavorit Novak Djokovic.

Ebenfalls weiter ist Fabio Fognini, der die letzte Ausgabe des Traditionsturniers im Fürstentum im Jahr 2019 gewonnen hatte. Fognini besiegte Miomir Kecmanovic mit 6:2 und 7:5. Nächster Gegner wird Jordan Thomspson sein. Etwas überraschend setzte sich Lucas Pouille gegen Guido Pella mit 6:3 und 6:4 durch.

Ausgeschieden ist Dominik Koepfer. Die deutsche Nummer drei unterlag dem Halbfinalisten der French Open 2018, Marco Cecchinato, mit 4:6 und 3:6.

