ATP Masters Montréal: Zverev gegen Thompson glatt durch

Alexander Zverev hat seine Auftaktpartie beim ATP-Masters-Turnier im kanadischen Montréal glatt für sich entschieden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.08.2024, 22:49 Uhr

Zverev schlug den Australier Jordan Thompson mit 6:1, 6:1 und hatte damit einen entspannten Aufgalopp beim ersten Masters-Event der US-Hartplatzserie im Vorfeld der US Open.

Nur 1 Stunde und 3 Minuten dauerte die einseitige Partie. Zverev ging schnell mit 3:0 in Führung und holte sich später noch ein zweites Break zur Satzführung. Auch in Durchgang zwei zog der Deutsche schnell davon. Das Spiel endete etwas kurios, als Thompson beim Matchball während seines Aufschlags seine Kappe verlor. Er fing sie zwar auf - der Punkt und damit das Match aber ging direkt an Zverev.

Zverev gelangen insgesamt 20 Gewinnschläge bei 15 Unforced Errors; Thompson schaffte nur 4 Winner bei 18 Fehlern ohne Not. Auch in der gesamten Punktverteilung lagen Welten zwischen beiden, Zverev führte hier mit 52 zu 25.

Zverev trifft nun auf Holger Rune, der mit 6:1, 6:3 gegen Pablo Carreno Busta gewonnen hat.

Thompson, der in Runde 1 gegen Jack Draper gewonnen hatte, war mit Zverevs Tempo gnadenlos überfordert. Überraschend vor allem deswegen, weil der Weltranglisten-30. die vergangenen beiden Begegnungen gegen Zverev in Tokio (2023) und Los Cabos (2024) gewonnen hatte.

Tsitsipas und Medvedev schon raus

Weiter ist auch Grigor Dimitrov nach einem glatten 6:1, 6:0 gegen Rinky Hijikata.

Zuvor hatte es bereits zwei dicke Überraschungen gegeben: Stefanos Tsitsipas nämlich unterlag Kei Nishikori, nach langen Verletzungsauszeiten nur noch die Nummer 576 der Welt. Und Hartplatzkönig Daniil Medvedev flog gegen Alejandro Davidovich Fokina raus. Auch Tommy Paul musste bereits Abschied nehmen.

Für Zverev hingegen ging es gut los in der Vorbereitungsserie auf die US Open. Was nicht selbstverständlich war. Bei den Olympischen Spielen hatte der Weltranglisten-Vierte im Viertelfinale gegen Lorenzo Musetti verloren und dabei körperlich angeschlagen gewirkt, was er auch so bestätigte. Bereits in Hamburg habe er sich nicht wohl gefühlt, sagte er - und kündigte eine Blutwerte-Untersuchung vor seinem Flug in die USA an.

Zum Einzel-Draw in Montréal