ATP Masters Montreal: Zverev nach Freilos mit knackiger Aufgabe

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal hat die Auslosung für Alexander Zverev ab Runde zwei durchaus haarige Aufgaben ergeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.08.2024, 07:00 Uhr

© Getty Images 2017 hat Alexander Zverev in Montreal den Titel geholt

Für ein ATP-Masters-1000-Turnier sind in Raster von Montreal ziemlich viele Plätze frei. Eigentlich ist das Draw auf 64 Spieler angelegt, alle 16 Gesetzten starten aber mit einem Freilos. So auch Jannik Sinner, der nach seiner krankheitsbedingten Absage für Olympia wieder in den Tenniszirkus zurückkehrt.

Sinner eröffnet in Runde zwei entweder gegen Pedro Martinez oder einen Qualifikanten, in der dritten Runde könnte es gegen Frances Tiafoe gehen, der in Washington gerade aufsteigende Form zeigt. Potenzieller Viertelfinal-Gegner ist nach der Setzliste Andrey Rublev.

Alcaraz und Djokovic fehlen in Montreal

Nicht ganz so trivial hat es Alexander Zverev , der in Montreal 2017 gewonnen hat, erwischt. Der kommt ersten Match entweder gegen Jordan Thompson oder Stuttgart-Champion Jack Draper ran, danach vielleicht gegen Holger Rune. Und im Viertelfinale würde wohl Casper Ruud warten. Gegen Thompson hat Zverev eine Bilanz von 1:2 - so unterlag er dem Australier in diesem Jahr schon in Los Cabos.

Gezeichnet ist das erste der beiden Hartplatz-1000er m Sommer aber von den zahlreichen Absagen. Nach Novak Djokovic haben in den letzten Tagen neben anderen auch Carlos Alcaraz und Lorenzo Musetti zurückgezogen. Mit anderen Worten: Von den Olympiamedaillen-Gewinnern im Einzel wird in Montreal keiner aufschlagen.

Geht es nach der Setzliste, so ergeben sich folgende Viertelfinal-Partien:

Jannik Sinner (ITA/1) Andrey Rublev (RUS/5) Daniil Medvedev (RUS/3) Stefanos Tsitsipas (GRE/8) Hubert Hurkacz (POL/4) Grigor Dimitrov (BUL/7) Alexander Zverev (GER/2) Casper Ruud (NOR/6)