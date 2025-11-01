ATP Masters Paris: Auger-Aliassime schlägt Bublik im Halbfinale - und steht mit einem Bein in Turin

Félix Auger-Aliassime ist mit einem 7:6 (5) und 6:4 gegen Alexander Bublik ins Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris eingezogen. Und hat damit im Race to Turin Lorenzo Musetti überholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.11.2025, 16:36 Uhr

Félix Auger-Aliassime hat in Paris das Endspiel erreicht

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Einen Sieg braucht Félix Auger-Aliassime noch, um sich fix für die ATP Finals in Turin zu qualifizieren. Denn wenn der Kanadier das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris gewinnen sollte, dann kann ihm niemand mehr die zweite Teilnahme am Jahresabschluss der ATP verwehren. Wenn es allerdings mit dem Titel in Paris nicht klappt, dann könnte “FAA” noch von Lorenzo Musetti überholt werden.

Das Halbfinal-Match gegen Alexander Bublik verlief im ersten Satz ausgeglichen, im Tiebreak setzte sich dann Auger-Aliassime durch. Es war bereits der 30. Erfolg in einem Tiebreak in dieser Saison. Im zweiten Durchgang führte dann Bublik mit 2:0 und später 4:1, Auger-Aliassme schaffte aber jeweils ein schnelles Rebreak. Und servierte schließlich sicher aus.

Auger-Aliassime morgen entweder gegen Sinner oder Zverev

Im zweiten Halbfinale treffen ab 17 Uhr Alexander Zverev und Jannik Sinner in einer Wiederauflage des Endspiels der Erste Bank Open in Wien vom letzten Sonntag aufeinander. Im Head-to-Head der beiden steht es 4:4. Gestern musste Zverev gegen Daniil Medvedev zwei Matchbälle abwehren, Sinner gewann gegen Ben Shelton sicher mit 6:3 und 6:3. Deutete im verlauf des Matches aber immer wieder körperliche Probleme an.

Sowohl gegen Alexander Zverev wie auch gegen Jannik Sinner hat Félix Auger-Aliassime bei den diesjährigen US Open ja gespielt. Den Deutschen konnte er in vier Sätzen besiegen, gegen Sinner war dann im Halbfinale - ebenfalls in vier Sätzen - Endstation.

Für Auger-Aliassime ist es die zweite Teilnahme an einem Finale der ATP-Masters-1000-Kategorie. Das erste hat er im vergangenen Jahr in Madrid gegen Andrey Rublev verloren.

