ATP Masters Paris live: Félix Auger-Aliassime vs. Alexander Bublik im TV, Livestream und Liveticker

Félix Auger-Aliassime und Alexander Bublik treffen heute im ersten Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris aufeinander. Das Match gibt es ab 14:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.11.2025, 16:20 Uhr

© Getty Images Félix Auger-Aliassime und Alexander Bublik treffen heute zum sechsten Mal aufeinander

Geht es nach dem Gesetz der Serie, dann wäre heute wieder der Tag von Alexander Bublik. Denn in den bisherigen fünf Matches zwischen dem Kasachen und Félix Auger-Aliassime haben sich die Sieger immer abgewechselt, wobei “FAA” den Anfang gemacht hat.

Im Viertelfinale hatte der Kanadier gegen Valentin Vacherot leichtes Spiel. Bublik musste gegen Alex de Minaur dagegen über die volle Distanz gehen.

Hier das Einzel-Tableau in Paris