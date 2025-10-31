ATP Masters Paris: Auger-Aliassime schlägt Vacherot - und nimmt Kurs auf Turin

Félix Auger-Aliassime ist mit einem überzeugenden 6:2 und 6:2 gegen Valentin Vacherot als erster Spieler ins Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.10.2025, 15:46 Uhr

© Getty Images Félix Auger-Aliassime steht in Paris im Halbfinale

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Die Chance von Félix Auger-Aliassime, sich für die ATP Finals in Turin zu qualifizieren, mag vor Beginn des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris noch recht bescheiden gewesen sein. Jetzt aber steht der Kanadier nach dem sicheren 6:2 und 6:2 gegen Shanghai-Champion Valentin Vacherot schon im Halbfinale. Da geht es morgen entweder gegen Alex de Minaur oder Alexander Bublik.

Nun muss Lorenzo Musetti zittern. Denn sollte Félix Auger-Aliassime ins Endspiel in Paris einziehen, dann würde er den Lokalmatador im Race überholen. Allerdings weiß man ja immer noch nicht, ob Novak Djokovic beim Saisonfinale an den Start gegen wird.

In der unteren Tableau-Hälfte werden die Viertelfinal-Matches am Abend ausgetragen. Da trifft zunächst Jannik Sinner um 19 Uhr auf Ben Shelton, danach kommt es zur 22. Begegnung zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev.

Hier das Einzel-Tableau in Paris