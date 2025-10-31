ATP Masters Paris live: Félix Auger-Aliassime vs. Valentin Vacherot im TV, Livestream und Liveticker

Félix Auger-Aliassime und Valentin Vacherot spielen im ersten Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris gegeneinander. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.10.2025, 15:35 Uhr

© Getty Images Valentin Vacherot und Félix Auger-Aliassime treffen zum ersten Mal aufeinander

Es wird die erste Begegnung zwischen Auger-Aliassime und Vacherot werden. Der Monegasse hat in Shanghai ja völlig überraschend ein 1000er-Event gewonnen, nun legt er in Paris nach.

Für Félix Auger-Aliassime geht es in dieser Partie aber auch noch um die Qualifikation für die ATP Finals in Turin. Da müsste “FAA” noch Lorenzo Musetti überholen, der in Paris schon ausgeschieden ist.

Vacherot vs. Auger-Aliassime - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Valentin Vacherot und Félix Auger-Aliassime gibt es ab 14 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Paris