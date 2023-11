ATP Masters Paris-Bercy: Heute bekommt Becker Thiem aus nächster Nähe präsentiert

Holger Rune gegen Dominic Thiem (heute nicht vor 19:30 Uhr live bei Sky und in unserem Liveticker) - da spielen auch die beiden Coaches eine Rolle: Boris Becker und Benjamin Ebrahimzadeh.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.11.2023, 10:45 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Boris Becker vergangenen Dienstag in Wien

Vergangenen Dienstag in Wien war alles noch irgendwie graue Theorie, aber wenn er schon gefragt wurde, dann nahm Boris Becker natürlich auch zur aktuellen Situation von Dominic Thiem Stellung. Aus der Ferne besehen deute nichts darauf hin, dass der Österreicher noch unter physischen Problemen zu leiden habe, referierte Becker also, für genauere Einblicke sei er aber einfach nicht nah genug dran an Thiem. Immerhin: Er dürfe Dominic Thiem als Freund bezeichnen, erklärte der dreimalige Wimbledon-Champion auch so nebenbei.

Heute Abend nun (nicht vor 19:30 Uhr live bei Sky und in unserem Liveticker) bekommt Boris Becker Dominic Thiem aus allernächster Nähe zu sehen. Und wird alles daran setzen, dass Thiem den Center Court in Paris-Bercy als Verlierer verlässt. Denn seit dem Turnier in Basel steht Becker Holger Rune als Coach zur Seite. Manche sagen sogar als „Supercoach“, was Becker aber nicht wahnsinnig gut gefällt. Auch eine Erkenntnis des sehr ergiebigen Pressegesprächs in Wien.

Thiem sammelt Selbstvertrauen

Die Ausgangsposition ist ziemlich spannend: Dominic Thiem hat drei Matches hintereinander gewonnen, das jüngste sogar nach Abwehr eines Matchballs: in der Qualifikation gegen Lorenzo Sonego und Chris O´Connell, dann in Runde eins eben gegen Stan Wawrinka. Das Selbstvertrauen, das über das gesamte Tennisjahr 2023 bei Thiem nicht allzu groß ausgeprägt war, müsste eigentlich wieder da sein.

Auf der anderen Seite Holger Rune, der in Paris-Bercy als Titelverteidiger startet und den heißen Atem von Hubi Hurkacz in seinem Nacken spürt. Der Pole würde nur allzu gerne bei den ATP Finals in Turin aufschlagen, noch hat Rune 200 Punkte mehr im Race gesammelt. Aber zu verschenken hat der dänische Youngster nichts.

Rune gewinnt Partie im Fürstentum

Die bislang einzige Partie zwischen Thiem und Rune gab es im Frühjahr in Monte-Carlo. Aus welchen gründen auch immer nicht die Lieblingsveranstaltung von Dominic Thiem, selbst nicht zu seinen allerbesten Zeiten (wo er allerdings auch manchmal schon früh gegen Rafael Nadal ran musste). Holger Rune jedenfalls hat dieses Match im Fürstentum in zwei Sätzen für sich entschieden, damals hatte die Zusammenarbeit mit Benjamin Ebrahimzadeh gerade erst begonnen. Letzterer wiederum kennt Rune noch aus dessen Zeit in der Akademie von Patrick Mouratoglou ziemlich gut. Und so hängt irgendwie alles mit allem zusammen.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy