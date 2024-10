ATP Masters Paris-Bercy: Tsitsipas wahrt Mini-Chance auf Turin, Paul nicht

Während Stefanos Tsitsipas seine kleine Chance auf die Teilnahme an den ATP Finals in Turin wahrte, musste Tommy Paul am Montag sämtliche Hoffnungen begraben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.10.2024, 23:19 Uhr

Stefanos Tsitsipas gewann in drei Sätzen

Stefanos Tsitsipas darf nach wie vor auf eine Teilnahme an den ATP Finals in Turin hoffen. Der Grieche, der im Race aktuell nur auf Rang zwölf liegt, gewann in der ersten Runde des Masters-1000-Turniers von Paris-Bercy gegen den spanischen Lucky Loser Roberto Carballes Baena mit 4:6, 6:3 und 6:3.

Die Chancen, dass Tsitsipas unter den acht besten Spielern des Jahres landet, bleiben dennoch äußerst gering: Denn neben einem Turniersieg in Paris würde der zweifache Grand-Slam-Finalist auch noch Schützenhilfe von der Konkurrenz benötigen. In Runde zwei bekommt es Tsitsipas mit Alejandro Tabilo zu tun.

Aus dem Rennen um Turin ist hingegen Tommy Paul. Der US-Amerikaner unterlag Lokalmatador Adrian Mannarino im letzten Match des Tages mit 3:6 und 5:7 und hat somit keine Chance mehr auf seine erste Teilnahme an den ATP Finals. Mannarino trifft in der nächsten Runde auf Richard Gasquet oder Zizou Bergs.

Zverev siegt im Doppel

Zudem durften sich die französischen Tennisfans am Montag über einen Sieg ihrer Nummer eins freuen: Ugo Humbert setzte sich in einer engen Begegnung gegen Brandon Nakashima mit 6:3, 4:6 und 6:4 durch. Unterdessen gewann Alexander Bublik ein höchst unterhaltsames Match gegen Fabio Fognini mit 7:5 und 7:5.

Erst am Mittwoch wird Alexander Zverev seinen ersten Einzel-Auftritt absolvieren, mit Tallon Griekspoor (6:3 und 6:4 gegen Luciano Darderi) steht sein Auftaktgegner mittlerweile fest. Im Doppel feierte der Deutsche in Paris einen gelungenen Einstand. An der Seite seines guten Freunds Marcelo Melo siegte Zverev gegen Austin Krajicek und Rajeev Ram mit 3:6, 7:6 (3) und 10:4.

