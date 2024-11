ATP-Masters Paris-Bercy: Zverev gegen Tsitsipas - Vorsicht ist angebracht

Alexander Zverev geht wohl als leichter Favorit in das Viertelfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy gegen Stefanos Tsitsipas. Im Head-to-Head hat allerdings der Grieche die Nase vorne.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.11.2024, 07:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images 2021 im Halbfinale von Roland-Garros hat Stefanos Tsitsipas gegen Alexander Zverev die Nerven behalten

Manchmal fragt sich der geneigte Zuschauer bei Matches von Alexander Zverev ja: Wie konnte das jetzt eigentlich nicht zum Sieg reichen? Vergangene Woche in Wien etwa dominierte Zverev im Viertelfinale Lorenzo Musetti nach Belieben, ließ sich nach einem Zwischenspiel des Italieners trotz eines Comebacks im zweiten Satz das Momentum sofort wieder entreißen. Gegen Stefanos Tsitsipas hat es mehrere solcher Partien gegeben.

Insgesamt haben sich die beiden auf der ATP-Tour schon 15 Mal getroffen. Tsitsipas hat zehn dieser Partien gewonnen, aus Sicht von Zverev kam die bitterste Niederlage wohl 2021 im Halbfinale von Roland-Garros. Da hatte der Deutsche gerade einen 0:2-Satzrückstand ausgeglichen, Tsitsipas hing angezählt in den Seilen - aber Zverev ließ ihn dann doch wieder zurück ins Match.

Tsitsipas schlägt Zverev in Monte-Carlo

Fast tragikomisch entwickelte sich das bislang letzte Match in Monte-Carlo im Frühjahr 2024. Da führte Tsitsipas mit 7:5 und 5:0 - und rettete sich dann im Tiebreak gerade noch so über die Ziellinie. Um ein paar Tage später seinen dritten Titel im Fürstentum zu feiern. Auch Alexander Zverev hat in dieser Saison schon ein 1000er-Championat geholt, im Foro Italico in Rom nämlich. Die Vorzeichen in Paris-Bercy auf einen weiteren Coup stehen nicht schlecht - schließlich sind die größten Konkurrenten entweder schon ausgeschieden (Carlos Alcaraz und Taylor Fritz) oder gar nicht erst angetreten (Jannik Sinner).

Dennoch zeigt die Bilanz gegen Stefanos Tsitsipas, dass für Alexander Zverev heute um 14 Uhr (live bei uns im Liveticker) Vorsicht angebracht ist. Denn vor Jahresfrist haben sich die beiden an Ort und Stelle schon mal getroffen. Tsitsipas konnte sich mit 7:6 (2) und 6:4 behaupten. Und auch das war so ein Match, nach dem sich Zverev fragen musste, warum er es eigentlich verloren hat.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy