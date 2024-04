Aus für Alexander Zverev: Kuriose Aufholjagd ohne Happyend

Was für ein irres Match im Achtelfinale von Monte Carlo zwischen Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas. Der Grieche sah schon wieder der sichere Sieger aus, doch Zverev kam nach einem 0:5 im zweiten Satz und Matchbällen tatsächlich noch einmal zurück, um dann doch noch im Tie-Break zu verlieren. Am Ende hieß es 7:5 und 7:6 (3) für den Griechen.

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 11.04.2024, 16:06 Uhr

Im ersten Satz lief das Match der nicht gerade besten Freunde lange Zeit ausgeglichen. Tsitsipas wirkte wie der etwas agiler Spieler, konnte seine Breakchancen direkt am Anfang allerdings nicht nutzen. Plötzlich hatte Alexander Zverev wie aus dem nichts Breakmöglichkeiten. Aber auch er konnte seine Möglichkeiten nicht nutzen. In diesem Stil lief das Match weiter. Tsitsipas als der aggressivere Spieler dominierte das Geschehen mit seinen Winnern – aber auch mit seinen Fehlern. Letztlich gewann der Grieche den ersten Satz aber verdient mit 7:5.

Tsitsipas bekommt es doch noch nach Hause

In Durchgang zwei verlor er der Deutsche völlig den Faden, lag schnell mit 5:0 hinten und sah sich schon zwei Matchbällen von Tsitsipas gegenüber. Mit dem Rücken an der Wand wurde der Deutsche auf einmal lockerer. Er stellte sich näher an die Grundlinie und traf die Bälle und Linien. Eine unglaubliche Aufholjagd begann. Tsitsipas fand zwar wieder etwas besser ins Spiel, Zverev hielt jetzt allerdings sein Niveau. Die Folge: Die deutsche Nummer eins konnte tatsächlich von 0:5 und zwei Matchbällen gegen sich auf 5:5 stellen. Plötzlich war er wieder im Match, unterstützt von seiner Familie, besonders von Bruder Mischa, auf der Tribüne.

Und wie es im Tennis nun mal so ist: Bei 5:5 war es auf einmal wieder ein anderes Match. Zverev spielte nicht mehr ganz so locker und der Grieche ging mit 6:5 in Führung. Anders als im ersten Satz rettete sich der gebürtige Hamburger nun aber in den Tie-Break. Hier startet Alexander Zverev gleich nach einer langen Rallye mit einem Mini-Break. Kurz danach ist nach einem leichten Vorhandfehler Zverev aber wieder alles in der Reihe. Die Bälle, mit denen Zverev seine unglaubliche Aufholjagd eingeleitet hatte, landeten nun aber ins Aus. So hatte Tsitsipas bei 6:3 im Tie-Break die nächsten Matchbälle.

Alexander Zverev: Nächster Aufschlag in München

Mit einem etwas uninspirierten durchgezogenen Vorhandvolley-Fehler von Zverev gewinnt der Grieche dann doch noch das Match gegen Alexander Zverev, der seine Aufholjagd etwss leichtfertig weggab. Wie im Vorjahr scheidet Zverev im Achtelfinale von Monte Carlo aus und schlägt nun als nächstes beim Turnier in München auf.

