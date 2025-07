ATP Toronto: Rublev und Shelton mit glatten Erfolgen

Wenig Probleme hatten Andrey Rublev und Ben Shelton beim Masters-Turnier in Toronto bei ihren Zweitrundenbegegnungen. Während der an Nr. 4 gesetzte Rublev den Franzosen Hugo Gaston klar im Griff hatte, besiegte auch der an Positon 6 geführte Shelton den Franzosen Adrian Mannarino glatt in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.07.2025, 00:38 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Mit einer souveränen Leistung schaffte Andrey Rublev in Toronto den Einzug in die dritte Runde.

Einen Start nach Maß erwischte der 27-jährige Andrey Rublev in seiner Zweitrunden-Partie gegen den 24-jährigen Franzosen Hugo Gaston. Nach gewonnenem Aufschlagspiel konnte er sich gleich das erste Break der Partie sichern. Zwar musste der Russe anschließend hart um seinen Aufschlag kämpfen und insgesamt vier Break-Möglichkeiten abwehren, war aber nach der 3:0-Führung auch von einem zwischenzeitlichen Re-Break nicht mehr zu stoppen.

Auch im zweiten Akt konnte sich der an Nr. 6 gesetzte Rublev die ersten drei Spiele sichern und servierte anschließend den finalen 6:2, 6:3-Erfolg nach 87 Minuten sicher nach Hause. In der nächsten Runde bekommt es Rublev, der damit seinen 250. Sieg auf Hard-Court feiern durfte, mit dem Italiener Lorenzo Sonego zu tun.

Sonego bezwingt Yunchaokete

Der 30-jährige Sonego hatte mit Bu Yunchaokete ebenfalls wenig Mühe und besiegte den Chinesen nach 80 Minuten mit 6:1, 6:4.

Genauso glatt und mit dem gleichen Ergebnis wie bei Rublev lief es für Ben Shelton in seiner Begegnung gegen den französischen Qualifikanten Adrian Mannarino. Bis auf ein Spiel, in dem er auch eine Break-Chance abwehren musste, zeigte der US-Amerikaner souveräne Aufschlagspiele und konnte seinem 37-jährigen Gegner zweimal das Service zum deutlichen Satzgewinn abnehmen.

Der zweite Satz lief lange ausgeglichen, ehe sich der 22-jährige Shelton beim Stand von 4:3 das vorentscheidende Break sichern konnte. Bei seinem letzten Aufschlagspiel musste er zwar noch eine Break-Chance seines Gegners abwehren, fixierte aber mit seinem ersten Matchball den 6:2, 6:3-Erfolg nach 66 Minuten.

Hier das Einzel-Tableau aus Toronto