Challenger Hagen: Yannick Hanfmann siegt mit dem Publikum, Schwärzler unterliegt Gaubas

Der vierte Turniertag beim ATP-Challenger-Turnier in Hagen bot den Fans ein volles Programm. Yannick Hanfmann siegte nach einer spannenden Partie im Match des Tages gegen den Kasachen Timofey Skatov und dankte anschließend den Zuschauern. In zwei Sätzen geschlagen geben musste sich dagegen der Österreicher Joel Schwärzler dem an Nr. 2 gesetzten Vilius Gaubas aus Litauen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 30.07.2025, 21:10 Uhr

© Curls en Vogue Yannick Hanfmann benötigte am Mittwoch die Unterstützung des Hagener Publikums.

Der Koblenzer Jan Choinski setzte sich am Vormitag in einem kräftezehrenden Match 3:6, 6:1, 6:4 gegen Dmitry Popko durch und buchte damit als erster Spieler auf den Center Court das Viertelfinalticket. Der Österreicher Joel Schwärzler unterlag dagegen nach lange ausgeglichenem ersten Durchgang dem im Feld an Position zwei gesetzten Vilius Gaubas aus LItauen in zwei Sätzen.

Am Abend sorgte Yannick Hanfmann mit seinem zweiten Auftritt in der Bredelle für einen vollen Center Court. Dem Karlsruher passierten im Match gegen den Kasachen Timofey Skatov zunächst zu viele Fehler für einen erfolgreichen Ausgang. Doch der deutsche Davis-Cup-Spieler fand mit zunehmender Spielzeit besser in die Partie und siegte nach zweieinhalb Stunden im Tiebreak des dritten Satzes.

Hanfmann dankt den Fans in der Bredelle

Nach der Nervenschlacht wandte sich Yannick Hanfmann dann an das Hagener Publikum, denn der Tennisprofi war sich sicher: “Ohne Eure Unterstützung hätte ich diese Partie definitiv nicht drehen können.” Der Abschluss des vierten Turniertages fand damit ein besonderes Ende.

Parallel zum Achtelfinale im Einzel startete auch der Doppelwettbewerb. Dabei überraschte das deutsche Duo Daniel Masur und Benito Sanchez Martinez mit einem Sieg im Matchtiebreak gegen das erfahrene Südamerikadoppel Luis David Martinez und Federico Zeballos. Die an Position eins gesetzten Hendrik Jebens und Albano Olivetti gingen ebenfalls siegreich vom Platz. Der Stuttgarter, der in dieser Woche mit dem Franzosen Albano Olivetti zusammenspielt, durfte sich über einen klaren Zweisatzerfolg gegen Mats Hermans und Filippo Romano freuen.

Am Donnerstag folgt im Match des Tages (nicht vor 17:30 Uhr) der zweite Auftritt des Juniorensiegers der French Open. Der 17-jährige Niels McDonald trifft auf den Inder Sumit Nagal. Daniel Masur fordert zuvor den topgesetzten Niederländer Botic van de Zandschulp.

