ATP Masters Rom: Novak Djokovic feiert souveränen Auftaktsieg

Novak Djokovic hatte mit Corentin Moutet in der zweiten Runde von Rom keine Probleme.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.05.2024, 20:35 Uhr

Novak Djokovic hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom einen souveränen Auftakterfolg gefeiert. Der Weltranglistenerste besiegte den Franzosen Corentin Moutet am Freitagabend souverän mit 6:3 und 6:1 und zog in der italienischen Hauptstadt somit in die dritte Runde ein.

Djokovic legte gegen Moutet schwach los und sah sich schnell mit einem 1:3-Rückstand konfrontiert. Danach kontrollierte der Serbe das Spielgeschehen auf dem Center Court allerdings nach Belieben und ließ sich auch von einigen Mätzchen seines Kontrahenten nichts aus der Ruhe bringen.

Nach dem glatten Auftakterfolg trifft Djokovic am Sonntag in der dritten Runde auf Alejandro Tabilo. Der Chilene schlug den Deutschen Yannick Hanfmann mit 6:3 und 7:6 (4).

Zudem gab es am Freitag in Djokovics Viertel eine kleine Überraschung. Casper Ruud, der den 24-fachen Grand-Slam-Sieger in Monte-Carlo besiegte hatte, scheiterte in drei Sätzen an Miomir Kecmanovic.

Hier das Einzel-Tableau in Rom