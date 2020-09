ATP Masters Rom: Viertelfinale - Novak Djokovic besiegt tapferen Filip Krajinovic

Novak Djokovic steht im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom. Der Vorjahresfinalist besiegte seinen serbischen Landsmann Filip Krajinovic mit 7:6 (7) und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.09.2020, 17:34 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic in Rom

Krajinovic begann stark, legte gleich mit einem Break vor. Djokovic konterte umgehend - und wehrte alle weiteren Versuche seines Gegners im ersten Durchgang ab. Wie es sich für einen Mann der absoluten Spitze geziemt, schlug Novak Djokovic aber in der entscheidenden Phase zu. Bei 5:4 konnte Krajinovic zunächst zwei Satzbälle entschärfen. Im Tiebreak führte der Außenseiter dann sogar gar mit 4:1, Djokovic holte sich allerdings die folgenden vier Punkte, gewann die Kurzentscheidung mit 9:7.

Im zweiten Durchgang reichte dem Weltranglisten-Ersten ein frühes Break, um die Kontrolle über das Match zu erlangen. Nach 2:07 Stunden Spielzeit besiegelte Djokovic seinen Einzug in das Viertelfinale mit dem ersten Matchball zum 7:6 (7) und 6:3.

Auch Dimitrov, Ruud und Shapovalov im Viertelfinale

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Serben hatte übrigens es bei der Adria Tour in Belgrad gegeben. Damals hatte sich Krajinovic durchgesetzt, allerdings war im Rahmen dieses Schaukampfes nur auf kurze Sätze bis vier gespielt worden. Djokovic wartet in Rom nun auf den Sieger der Partie zwischen Lorenzo Musetti und Dominik Koepfer.

In den frühen Achtelfinali am Freitag hatte sich zunächtst Matteo Berrettini gegen Stefano Travaglia mit 7:6 (5) und 7:6 (1) durchgesetzt. Der Lokalfavorit trifft in der Runde der letzten Acht auf Casper Ruud, der Marin Cilic aus dem Turnier warf. Grigor Dimitrov musste sich gegen Jannik Sinner ordentlich strecken, gewann aber mit 4:6, 6:4, 6:4. Dimitrov spielt nun gegen DenisShapovalov, der gegen Ugo Humbert in drei Sätzen gewann.

