ATP Masters Rom: Novak Djokovic muss sich gegen Dominik Koepfer strecken

Novak Djokovic hat erwartungsgemäß das Halbfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom erreicht. Der Weltranglisten-Erste besiegte Dominik Koepfer mit 6:3, 4:6 und 6:3 und trifft am Sonntag auf Casper Ruud.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.09.2020, 16:58 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hat gegen Dominik Koepfer erwartungsgemäß keine Probleme gehabt

Wenn man gegen den Weltranglisten-Ersten nach 18 Spielminuten mit 0:4 zurückliegt, so wie es Dominik Koepfer bei seinem Debüit in einem Viertelfinale eines ATP-Masters-1000-Turniers passiert ist, dann sollte man zunächst einmal Schadensbegrenzung betreiben. Was dem deutschen Qualifikanten auch gelang: Gleich zweimal in Folge nahm Koepfer Djokovic dessen Aufschlag ab, kam auf 3:4 heran. Dann allerdings zog Djokovic die Zügel wieder straffer, gewann den ersten Satz doch noch recht locker mit 6:3.

Auch im zweiten Durchgang zeigte Koepfer große Kämpferqualitäten: Djokovic legte erneut mit Break vor, Koepfer ließ sich nicht lumpen, blieb dran, ging sogar in Führung. Und holte sich nach einem Vorhand-Fehler des Branchenprimus tatsächlich den zweiten Satz mit 6:4. Insgesamt leistete sich Djokovic im zweiten Akt 16 vermeidbare Fehler.

In der Entscheidung dasselbe Bild: Djokovic legte mit Break vor - und konnte nach 2:10 Minuten den Einzug in die Vorschlussrunde feiern. Die kämpferische Glanzleistung von Koepfer, der im zweiten Satz darüber klagte, dass er keine Energie mehr hätte, blieb unbelohnt.

Im Halbfinale wartet Casper Ruud, der als erster Norweger überhaupt die Runde der letzten Vier bei einem Turnier der Masters-1000-Serie erreicht hat. Ruud hatte im ersten Viertelfinale des Tages Matteo Berrettini mit 4:6, 6:3 und 7:6 (5) besiegt.

Hier das Einzel-Tableau in Rom