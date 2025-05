ATP Masters Rom: Sebastian Ofner vs Frances Tiafoe im TV, Livestream, Liveticker

Sebastian Ofner (ATP-Nr. 143) trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe (ATP-Nr. 16). Das Match gibt es ab 11 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.05.2025, 13:11 Uhr

Legt Sebastian Ofner in Rom einen Lauf hin? Wünschen wäre es ihm - nach seinem tollen 2023 mit dem High Ranking von Platz 37. Verletzungsbedingt ist der Steirer weit abgerutscht, aktuell versucht er, wieder den Anschluss an die Top 100 herzustellen.

In Rom hat “Ofi” die Quali geschafft und in Runde 1 von der Aufgabe seines Gegners Roberto Carballes Baena profitiert - nach eigenem starken ersten Satz. Gegen Tiafoe? Könnte durchaus etwas gehen, der US-Amerikaner ist kein Liebhaber der roten Asche.

Ein Duell zwischen beiden gab es, 2023 bei den US Open, hier gewann Tiafoe in drei Sätzen.

Ofner vs. Tiafoe - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Sebastian Ofner und Frances Tiafoe gibt es ab 11 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Rom