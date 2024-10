ATP Masters Shanghai: Alle Infos, TV, Favoriten, Auslosung

In Shanghai findet das vorletzte ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres statt. Hier findet Ihr alle Infos zum Herbstklassiker in China.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.09.2024, 21:01 Uhr

© Getty Images Die Shanghai-Finalisten 2023: Hubert Hurkacz und Andrey Rublev

Wer spielt in Shanghai, wer fehlt?

Grundsätzlich ist die gesamte Weltelite in Shanghai vertreten. Mit zwei Ausnahmen: Titelverteidiger Hubert Hurkacz muss wegen einer Knieverletzung passen. Und auch Rafael Nadal wird nicht starten.

Wer sind die Favoriten in Shanghai?

Die Setzliste wird von Jannik Sinner angeführt. Und abgesehen von der nun wieder aufgerollten Doping-Geschichte läuft es sportlich für den Südtiroler exzellent. Erster Konkurrent dürfte Carlos Alcaraz sein, der sich beim Laver Cup und auch in Peking in guter Form gezeigt hat. Alexander Zverev startet als Nummer zwei, hatte aber zuletzt mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Und da wäre dann noch Novak Djokovic, der angedeutet hat, dass Shanghai möglicherweise das letzte ATP-Turnier in diesem Jahr sein könnte, an dem er teilnimmt.

Wer überträgt das Masters in Shanghai im TV und Livestream?

Alle Matches beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai werden im TV von Sky und im Livestream bei WOW übertragen.

Was hat die Auslosung ergeben?

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz wurden in die obere Tableau-Hälfte gelost, Novak Djokovic und Alexander Zverev in die untere.

Die Viertelfinal-Partien gemäß Setzliste sehen damit so aus:

Jannik Sinner (ITA/1) Daniil Medvedev (RUS/5) Carlos Alcaraz (ESP/3) Casper Ruud (NOR/8) Novak Djokovic (SRB/4) Andrey Rublev (RUS/6) Alexander Zverev (GER/2) Taylor Fritz (USA/7)

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai