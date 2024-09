Titelverteidiger Hurkacz sagt für Shanghai ab - und fliegt aus den Top Ten

Hubert Hurkacz wird seinen Titel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai nicht verteidigen können. Der Pole muss wegen einer Knieverletzung passen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.09.2024, 20:49 Uhr

© Getty Images Hubert Hurkacz im vergangenen Jahr in Shanghai

Das ist bitter für Hubert Hurkacz. Der Pole wird beim ATP-Masters-1000-Turnier fehlen - und kann somit weder seine im vergangenen Jahr mit dem zweiten 1000er-Titel errungenen Punkte verteidigen noch seine Position im Kampf um einen Startplatz bei den ATP Finals in Turin verbessern. Hurkacz sagte seinen Start in Shanghai wegen einer Knieverletzung ab. Und wird damit auch aus den Top Ten fliegen.

Im vergangenen Jahr hatte Hurkacz ein dramatisches Endspiel gegen Andrey Rublev gewonnen. Zuvor war er in dieser Kategorie 2021 in Miami erfolgreich gewesen. Damals im Finale gegen Jannik Sinner.

Beim vorletzten Masters-Event des Jahres ist ansonsten die gesamte Weltspitze vertreten. Inklusive Novak Djokovic, der nach den US Open ja nur noch im Davis Cup für Serbien im Einsatz war. Ein kleines Fragezeichen steht hinter dem Antreten von Alexander Zverev. Die deutsche Nummer eins musste das Antreten in Peking in dieser Woche ja krankheitsbedingt absagen.