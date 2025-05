ATP Masters Rom live: Jannik Sinner vs. Mariano Navone im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf Mariano Navone. Das Match gibt es ab 19 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.05.2025, 18:54 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Schlanke 98 ... ... Weltranglisten-Plätze liegen zwischen Jannik und Mariano. Aber das heißt zunächst einmal gar nichts an einem Tag, an dem Sebastian Ofner gegen Frances Tiafoe gewonnen hat und Marcus Giron gegen Taylor Fritz. Aber klar: Jannik Sinner ist der große Favorit - Matchpraxis hin oder her. Guten Abend aus, nach und in ... ... Rom! Sanfte 21 Grad werden angezeigt, aber es könnte sein, dass die Temperatur gleich nahe an den Siedepunkt gelangt. Weil die argentin .... nein, nein, nein ... es werden wohl auch ein paar Zuschauer Mariano Navone die Daumen drücken, aber: Die Nummer eins ist zurück im Geschäft. Und die Tifosi werden Jannik Sinner so begrüßen, wie wir das im vergangenen Jahr etwa bei den ATP Finals in Turin gesehen haben. Der einzige Unterschied: Der Campo Centrale in Rom hat kein Dach, das ob der Lärmentwicklung abheben könnte.

Der erste Gegner von Jannik Sinner nach der dreimonatigen Zwangspause ist also ein Argentinier, der sich auf Sand am wohlsten fühlt. Andererseits: Während Sinner die Weltrangliste anführt, bekleidet Navone die höchstmögliche zweistellige Zahl in den Charts.

Referenzen gibt es keine - Sinner und Navone sind sich auf der ATP-Tour noch nie begegnet. Dennoch wird dies gleich ein guter erster Test fpr den Branchenprimus werden.

Sinner vs. Navone - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Mariano Navone gibt es ab 19 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

