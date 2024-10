ATP Masters Shanghai im RE-Live: Jannik Sinner vs. Tomas Machac im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner gewinnt mit 6:4 und 7:5 gegen Tomas Machac im ersten Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai. Das Match gab es ab 10:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.10.2024, 12:47 Uhr

© Getty Images Tomas Machac und Jannik Sinner im Frühjahr 2024 in Miami

Eigentlich hatte man ja ein erneutes Treffen zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz im Halbfinale von Shanghai erwartet. Aber der erstaunliche Machac feierte gegen Alcaraz einen überraschenden Sieg, den er sich aufgrund seiner offensiven Spielweise auch redlich verdient hatte. Sinner wiederum hatte mit Daniil Medvedev keine Probleme.

Sinner und Machac haben sich bislang auf der ATP-Tour nur einmal getroffen: in diesem Frühjahr in Miami. Diese Partie ging mit 6:4 und 6:2 ganz glatt an den späteren Champion aus Italien.

Sinner vs. Machac - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Tomas Machac gibt es ab 10:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai