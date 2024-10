ATP Masters Shanghai: Jannik Sinner bezwingt angeschlagenen Daniil Medvedev

Jannik Sinner hat im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai gegen Daniil Medvedev mit 6:1 und 6:4 gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.10.2024, 10:44 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hatte mal wieder Grund zum Jubeln

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Daniil Medvedev hat es diesmal eilig gehabt. Lange Ballwechsel wollte der Russe vermeiden, was aber nicht nur einer neuen Taktik gegen Jannik Sinner geschuldet war. Sondern einer leicht maladen rechten Schulter. Die Folge war ein erster Satz, in dem Sinner eine solide Leistung gereicht hat, um nach zahllosen Fehlern von Medvedev nach nur 25 Minuten mit 6:1 in Führung zu gehen.

Danach ließ sich Medvedev behandeln. Und siehe da: Die ersten drei Spiele des zweiten Aktes nahmen beinahe ebenso lang in Anspruch wie der gesamte erste Satz. Im fünften Spiel gelang Sinner dennoch ein Break. Weil Medvedev vier Spielbälle nicht nutzen konnte. Dieser Vorteil reichte dem Weltranglisten-Ersten. Im Head-to-Head mit Medvedev steht es jetzt 7:7.

Für Sinner steht damit bereits das elfte Halbfinale in dieser Saison an.

Im zweiten Viertelfinale der oberen Hälfte treffen ab 12:30 Uhr MESZ Carlos Alcaraz und Tomas Machac aufeinander. Die beiden übrigen Partien der Runde der letzten acht werden erst am morgigen Freitag ausgetragen. Taylor Fritz wird da gegen David Goffin antreten, Novak Djokovic spielt gegen Jakub Mensik.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai