ATP Masters Shanghai: Marozsan schockt Ruud, auch Korda im Viertelfinale

Fabian Marozsan hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai mit seinem Achtelfinalerfolg über Casper Ruud für eine große Überraschung gesorgt. Auch Sebastian Korda steht in der chinesischen Metropole im Viertelfinale.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.10.2023, 11:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Fabian Marozsan durfte sich über einen tollen Erfolg freuen

Toller Erfolg für Fabian Marozsan beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai: Der Weltranglisten-91. setzte sich im Achtelfinale gegen Casper Ruud mit 7:6 (3), 3:6 und 6:4 durch und steht in der chinesischen Metropole somit überraschend im Viertelfinale. Dort trifft der Ungar, der in diesem Jahr in Rom Carlos Alcaraz bezwungen hatte, auf Hubert Hurkacz oder Zhizhen Zhang.

https://x.com/TennisTV/status/1711673696941650166?s=20

Ruuds Aus ist zugleich eine positive Nachricht für Alexander Zverev. Der Norweger ist im Kampf um die Teilnahme an den ATP Finals in Turin einer der Konkurrenten des deutschen Olympiasiegers.

https://x.com/TennisTV/status/1711645414863102226?s=20

Zudem qualifizierte sich am Dienstag in Shanghai auch Sebastian Korda für die Runde der letzten Acht. Der US-Amerikaner schlug Francisco Cerundolo in einem engen Match mit 7:5 und 7:6 (6). Im Viertelfinale bekommt es der 23-Jährige mit Jannik Sinner oder Ben Shelton zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai