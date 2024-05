Dominic Stricker plant Comeback im Juni

Dominic Stricker hat im Jahr 2024 verletzungsbedingt noch kein Match spielen können. Im Juni plant der junge Schweizer nun seine Rückkehr auf den Tenniszirkus.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 04.05.2024, 14:54 Uhr

© Getty Images Dominic Stricker möchte im Juni auf die Tour zurückkehren.

Dominic Stricker hat seit seiner Aufgabe im Halbfinale bei den ATP Next Gen Finals Ende November gegen Hamad Medjedovic kein Match mehr spielen können. Die Probleme im Rücken des 21-Jährigen hielten auch in den ersten Monaten des neuen Jahres an. Ein schnelles Comeback wurde so unmöglich.

Nun peilt Dominic Stricker im Juni die Rückkehr an und wird zunächst auf der Challenger Tour aufschlagen. In Surbiton und Nottingham wird auf Rasen das Comeback anstehen. Durch die über sechsmonatige Pause darf der aktuell auf Platz 121 geführte Schweizer mit einem Protected Ranking für die ersten Turniere melden.

Dominic Stricker beeindruckte gegen Stefanos Tsitsipas

Das breite Tennispublikum lernte den jungen Schweizer bei den letztjährigen US Open kennen. Nach überstandener Qualifikation siegte Dominic Stricker in der zweiten Runde in fünf knappen Sätzen gegen Stefanos Tsitsipas und spielte sich anschließend bis in das Achtelfinale vor. Dort war gegen Taylor Fritz das Turnier beendet. In Basel gelang gegen Casper Ruud ein weiterer Sieg gegen einen Spieler aus den Top10.