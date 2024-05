ATP Genf: Titelverteidiger Nicolas Jarry zieht zurück

Trotz oder gerade wegen seines starken Laufs beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom zieht Nicolas Jarry sein Antreten beim nächstwöchigen Sandplatz-Event in Genf zurück.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.05.2024, 13:37 Uhr

© Getty Images Obwohl Nicolas Jarry beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Genf den Titel verteidigen müsste, zog er sich vorsichtshalber aus dem Wettbewerb zurück

Insgesamt konnte Nicolas Jarry erst drei ATP-Turniere im Einzel für sich entscheiden, deshalb mag es bei oberflächlicher Betrachtung etwas skurril erscheinen, dass der Chilene trotz einer möglichen Titelverteidigung aus dem Vorjahr am Freitag aus dem Wettbewerb beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Genf zurückgezogen hat. Der 28-Jährige konnte bislang in Bastad (2019), sowie in Santiago und eben Genf (2023) zuschlagen, allesamt 250er-Sandplatz-Events.

Zumal die schwachen Auftritte des Südamerikaners bei den Turnieren in Monte-Carlo, Barcelona und Madrid - Jarry verlor jeweils seine Auftaktpartien - die Vermutung nahe legen könnten, dass der Spezialist für lehmigen Untergrund eventuell einen größeren Punkteverlust im Ranking vermeiden wollen würde. Jedoch: Dem ist nicht so, was bei genauerer Betrachtung allerdings ebenfalls Sinn ergibt.

Punkte in Rom längst eingespielt

Denn Jarry hat beim aktuell ausgetragenen Masters-1000-Event in Rom einen richtig schönen Lauf, steht nach seinem Halbfinal-Erfolg über den US-Amerikaner Tommy Paul, in seinem ersten Endspiel dieser Kategorie und hat dementsprechend die Punkte aus dem letzjährigen Endspiel im Schweizer Nobelort längst eingespielt. So trainiert sich die Vorbereitung auf das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres entsprechend lockerer.

Ob es nun die richtige Entscheidung von Jarry und seinem Team war, wird der Auftritt des Weltranglisten-24. am Bois de Boulogne zeigen.

