French Open: Tsitsipas-Brüder treten im Doppel an

Neben Stefanos Tsitsipas und seinem Bruder Pedros Tsitsipas werden unter anderem noch weitere Einzelstars wie Frances Tiafoe,Arthur Fils und Alexander Bublik bei den French Open auch als Doppel antreten.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 18.05.2024, 13:19 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Nicht nur Einzel ist für die Top-Spieler interessant. Doppel bekommt mehr und mehr Aufmerksamkeit. Ben Shelton und Alexander Bublik setzten das gerade in Rom unter Beweis und machen ordentlich Stimmung bei ihren Matches. Die beiden Einzelstars stehen im morgigen Herrendoppel-Halbfinale des Master-Turniers.

Bei Roland Garros ist es daher nicht verwunderlich, dass viele Einzelspieler außerdem in der Doppel-Konkurrenz teilnehmen werden. Tsitsipas und sein Bruder traten bereits letztes Jahr als Doppel bei Roland Garros an und konnten sich in der letzten Saison zusammen den Titel in Antwerpen sichern. Die Nummer 26 der Welt, Frances Tiafoe bildet zusammen mit Dustin Hoffman ein Team. Die beiden NextGeneration-Teilnehmer Arthur Fils und Luca van Assche werden ebenfalls zusammen aufschlagen und Denis Shapovalov hat sich mit Thanasi Kokkinakis zusammengetan. Der Grand-Slam in Paris startet am 26.05 und endet am 09.06, wobei die Qualifikation zwischen dem 20.05 und 24.05 ausgetragen wird.