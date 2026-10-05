ATP Masters Shanghai: Zverev in einer Hälfte mit Shelton, Cobolli und Djokovic

Alexander Zverev führt das Feld beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai an. Die Auslosung meinte es mit dem Deutschen nicht sonderlich gut.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.10.2026, 08:50 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev könnte im Halbfinale auf Ben Shelton treffen

Branchenprimus kann Alexander Zverev unmittelbar nach Shanghai nicht mehr werden, im Kampf um die Nummer eins kommt dem 1000er-Event in der chinesischen Metropole dennoch eine große Bedeutung zu. Seit Montag kennt der zweifache Grand-Slam-Champion seinen potenziellen Weg zum Titel in Shanghai.

Zverev, der nach der Absage von Jannik Sinner topgesetzt ist und wie alle 32 gesetzten Spieler zunächst von einem Freilos profitiert, eröffnet gegen Lokalmatador Yibing Wu oder einen Qualifikanten. Erster gesetzter Gegner könnte in Runde drei der belgische US-Open-Viertelfinalist Alexander Blockx sein, im Achtelfinale sind Brandon Nakashima und Alexander Bublik potenzielle Kontrahenten.

Sollte es Zverev ins Viertelfinale schaffen, wartet dort gemäß Papierform die Neuauflage des French-Open-Endspiels gegen Flavio Cobolli. Auch Duelle mit Alex de Minaur, Andrey Rublev oder Karen Khachanov sind möglich. Im Halbfinale könnte Zverev auf Ben Shelton, den er im unlängst im Finale der US Open schlug, treffen.

Djokovic droht früher Kracher

Auf Shelton wartet bereits zum Auftakt eine interessante Aufgabe, bekommt er es doch mit dem Sieger des Duells zwischen Holger Rune und Daniel Altmaier zu tun. Gleiches gilt unter Umständen für Novak Djokovic, dem in Runde zwei ein Aufeinandertreffen mit Hubert Hurkacz droht. Der 24-fache Grand-Slam-Champion aus Serbien, der in Peking gegen Zverev siegte, ist ebenfalls ein möglicher Halbfinalgegner des Hamburgers.

In der unteren Hälfte ist Carlos Alcaraz der Favorit auf den Finaleinzug. Der Spanier eröffnet gegen Juan Manuel Cerundolo oder einen Qualifikanten, im Achtelfinale könnte es zum Duell mit Titelverteidiger Valentin Vacherot kommen. Potenzieller Viertelfinalgegner ist Daniil Medvedev, der seinerseits in Runde zwei auf Jan-Lennard Struff oder Martin Landaluce trifft. Neben Zverev, Altmaier und Struff ist aus deutscher Sicht auch Yannick Hanfmann fix im Hauptfeld dabei, der 34-Jährige misst sich in der ersten Runde mit dem Polen Kamil Majchrzak.

Das Einzel-Tableau in Shanghai