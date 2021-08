ATP Masters Toronto: Jannik Sinner und Felix Auger-Aliassime enttäuschen, Rublev biegt Fognini

Jannik Sinner und Felix Auger-Aliassime sind beim ATP-Masters-1000-Event überraschend früh gescheitert. Weiter hingegen ist die Nummer vier des Turniers, Andrey Rublev, der Fabio Fognini besiegte.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 11.08.2021, 20:45 Uhr

Jannik Sinner ist in Toronto früh gescheitert

Jannik Sinner waren die Strapazen seines bislang größten Karriereerfolges im Zweitrundenduell mit James Duckworth beim ATP-Masters-1000-Event von Toronto deutlich anzusehen. Der Südtiroler geriet gegen den Australier schnell mit 1:4 in Rückstand und hielt sich von Beginn an immer wieder den linken Oberschenkel. Die körperlichen Beschwerden beim Premieren-500er-Sieger aus Washington wusste Duckworth auszunutzen: Der 29-Jährige siegte mit 6:3 und 6:4. Nun geht´s für den Australier gegen den topgesetzten Daniil Medvedev.

Mit Felix Auger-Aliassime ist indes ein weiterer Jungspund früh gescheitert. Der Kanadier lieferte bei seinem Heimturnier in Toronto eine katastrophale Perfomance ab, leistete sich über 35 unerzwungene Fehler, fast 30 davon mit seiner ansonst so druckvollen Vorhand. Dementsprechend leichtes Spiel hatte der Serbe Dusan Lajovic, der mit 7:5 und 6:4 die Oberhand behielt und nun auf Casper Ruud trifft.

Rublev schlägt Fognini

Eine durchaus harte Aufgabe erwartete Andrey Rublev in der zweiten Runde von Toronto. Der Russe traf auf Struff-Bezwinger Fognini. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem der erste Satz im Tiebreak entschieden werden musste. Mit dem besseren Ende für Rublev: Der viertgesetzte Russe stellte mit 7:4 in der Kurzentscheidung auf 1:0-Sätze. Auch im zweiten Durchgang trennte die beiden Spieler wenig, im achten Game leistete sich Fognini jedoch ein schlampiges Aufschlagspiel - Rublev sicherte sich das entscheidende Break und siegte wenig später mit 7:6 (4) und 6:3.

Zudem haben auch John Isner und Lloyd Harris die dritte Runde erreicht. Der US-Amerikaner schaffte gegen den Sandplatzspezialisten Cristian Garin nach verlorenem Auftaktsatz den Turnaround, Harris hingegen besiegte den für Rafael Nadal ins Feld gerückten Feliciano Lopez locker in zwei Sätzen. Isner trifft im Achtelfinale auf Andrey Rublev, Lloyd Harris bekommt es mit Reilly Opelka zu tun.

