ATP: Medvedev gewinnt in Marseille, ab morgen Nummer zwei der Welt

Daniil Medvedev hat das ATP-Tour-250-Turnier in Marseille mit einem 6:4, 6:7 (4) und 6:4 gegen Pierre-Hugues Herbert für sich entschieden. Dass der Russe ab dem morgigen Montag Rafael Nadal als Nummer zwei der Welt ablösen wird, stand allerdings schon vor der Woche in Marseille fest.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.03.2021, 16:25 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev - ab Montag Nummer zwei der Welt

Die magische Woche für Pierre-Hugues Herbert in Marseille hat kein Happy End gefunden: Der Franzose, der im Doppel mit Partner Nicolas Mahut schon den Karriere-Grand-Slam geschafft hat, hatte auf seinem Weg ins Endspiel den zweimaligen Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas und im Halbfinale seinen höher eingeschätzten Landsmann Ugo Humbert besiegt. Im Finale fand Herbert in Daniil Medvedev dann allerdings seinen Meister: Der regierende ATP-Weltmeister gewann mit 6:4, 6:7 (4) und 6:4 und feierte damit seinen zehnten Turniersieg auf der ATP-Tour.

Medvedev hat bei verschiedenen Gelegenheiten schon gezeigt, dass ihn der angeregte Dialog mit dem Publikum zusätzlich motivieren kann. In Marseille wird bekanntlich vor leeren Tribünen gespielt, weshalb Stuhlschiedsrichter Fergus Murphy in einer heiklen Phase zu Beginn des zweiten Satzes als Gesprächspartner herhalten musste. Der 25-Jährige aus Moskau überstand diese dann doch. Konnte im Tiebreak aber einen 4:2-Vorsprung nicht in den Matchgewinn ummünzen, Herbert sicherte sich mit seinem variantenreichen Spiel fünf Punkte in Folge.

Medvedev überholt Nadal

In der Entscheidung agierten beide Aufschläger souverän. Bis zum zehnten Spiel: Da legte Herbert zunächst bei 15:15 einen leichten Vorhand-Volley ins Netz, es folgten zwei starke Returns von Medvedev. Der nach 2:11 Stunden die Gratulationen seines Gegners entgegen nehmen durfte. Es wäre ein unterhaltsames Match gewesen, erklärte der Sieger nach dem Match im On-Court-Interview mit dem legendären Platzsprecher Marc Maury. Und für ihn, der in Monte Carlo lebt, sei es fast wie ein Heimspiel gewesen. Schließlich wöre er mit dem Auto nur zwei Stunden unterwegs gewesen.

Schon vor dem Turnier in Marseille war klar, dass Daniil Medvedev in der ATP-Weltrangliste ein neues Karrierehoch erreichen würde. Ganz oben thront nach wie vor unangefochten Novak Djokovic. Medvedev allerdings darf ab Montag erstmals von Position zwei grüßen. Rafael Nadal wird dann als Dritter geführt.

Im Doppel gab es in Marseille mit Lloyd Glasspool und Hari Helioevaara einen Überraschungssieger. Der Brite und der Finne besiegte im Endspiel zweier ungesetzter Paare Sander Arends und David Pel mit 7:5, 7:6 (4).

Hier das Einzel-Tableau in Marseille