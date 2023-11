ATP Metz live: Dominic Thiem vs. Ugo Humbert im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft im Achtelfinale ATP-World-Tour-250-Events in Metz auf Ugo Humbert. Das Match gibt es ab ca. 18:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky sowie in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 07.11.2023, 04:43 Uhr

© Getty Images Gegen Udo Humbert hat Dominic Thiem zum Auftakt in Metz noch etwas gutzumachen.

Nach seinem Auftaktsieg gegen den französischen Lucky Loser Matteo Martineau sieht sich Dominic Thiem im Achtelfinale des ATP-250er-Events in Metz mit Ugo Humbert dem nächsten Franzosen gegenüber. Dabei sinnt der Lichtenwörther auf Revanche, musste der 30-jährige in der letzten Saison im Finale des ATP-Challenger-Turniers in Rennes eine deutliche Niederlage gegen den Weltranglisten-23. hinnehmen.

Thiem vs. Humbert - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Ugo Humbert gibt es ab ca. 18:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky sowie in unserem Ticker.

