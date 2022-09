ATP Metz: Medvedev führt das Feld an, Thiem eröffnet gegen Gasquet

Daniil Medvedev führt die Setzliste beim ATP-Tour-250-Turnier in Metz an. Dominic Thiem spielt in Runde eins gegen Richard Gasquet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.09.2022, 21:20 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev geht als Favorit in das Turnier in Metz

Ein Turnier hat Daniil Medvedev in dieser Saison erst gewonnen, in Los Cabos nämlich. In Metz will der Russe jetzt nachlegen. Medvedev geht als Nummer eins in das 250er-Event, nach einem Freilos wartet der Sieger der Partie zwischen Joao Sousa und einem Qualifikanten. Ganz unten im Tableau steht der Name von Hubert Hurkacz. Und der spielt in Runde zwei entweder gegen Richard Gasquet oder Dominic Thiem.

Thiem spielt am morgigen Sonntag im Endspiel des Challengers Rennes gegen Ugo Humbert, Gasquet hat heute noch in Hamburg den ersten Punkt im Davis-Cup-Match gegen Belgien geholt.

Oscar Otte wird am Sonntag noch in Hamburg aufschlagen, in Metz wurde der Kölner gegen einen Qualifikanten ausgelost.

Zwei Youngster genießen neben Medvedev und Hurkacz auch jeweils ein Freilos: Lorenzo Musetti, die Nummer drei, und Holger Rune, der an Position vier gesetzte Spieler in Metz.

Prominent besetzt ist übrigens aus die Qualifikatin: Dort trifft Stan Wawrinka gleich in Runde eins auf Laslo Djere.

Hier das Einzel-Tableau in Metz