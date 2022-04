ATP Miami: Casper Ruud bucht als erster Finalticket

Der Norweger Casper Ruud bezwingt im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami Francisco Cerundolo in zwei Sätzen und steht damit als erster Finalist fest.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 01.04.2022, 22:38 Uhr

© Getty Images Casper Ruud steht nach einem Zweisatz-Erfolg über Francisco Cerundolo im Finale von Miami

Großartiger Erfolg für Casper Ruud: Der Norweger der beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami im Viertelfinale Alexander Zverev bezwang steht nach einem 6:4,-6:1-Erfolg über den Überraschungsmann Francisco Cerundolo im Finale. Das bis zu Beginn des zweiten Satzes hart umkämpfte Vorschlussrunden-Duell endete nach 1:33 Stunden Spielzeit schlussendlich doch klar für den aktuell Weltranglisten-Achten. Im Finale trifft der Skandinavier entweder auf den Polen Hubert Hurkacz oder auf Carlos Alcaraz aus Spanien.

Bislang war Ruud in seiner noch jungen Karriere bereits in drei Masters-1000-Halbfinals gestanden - allesamt auf Sand (Rom 2020, Monte Carlo und Madrid 2021). Dass der erste Finaleinzug dann gerade auf Hartplatz gelingen sollte, überraschte den in Florida auf sechs gereihten 23-Jährigen möglicherweise am allermeisten: "Es ist nicht, wo ich mir vorgestellt habe mein erstes Masters-1000-Finale zu spielen, aber ich nehme es gerne. Es ist ein tolles Gefühl, und ich genieße die Stadt und das Turnier. Heute war es echt brutal. Hohe Luftfeuchtigkeit, was das Atmen erschwerte."

Für Cerundolo war das Erreichen des Semifinals hingegen ein kleines Frühlingsmärchen. Der Argentinier war der erste Spieler seit Jerzy Janowicz 2012, der bei seinem Masters-Turnier-Debüt gleich bis ins Halbfinale vordringen konnte. Der Pole war vor knapp zehn Jahren beim Hallen-Masters-Event in Paris bis ins Endspiel gekommen. Mit der Weltranglisten-Position 103 ist der Südamerikaner gar der am schlechtesten gereihte Miami-Semifinalist der Turniergeschichte (seit 1985).

