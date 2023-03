ATP Miami: Daniil Medvedev beendet Eubanks' Traumreise

Daniil Medvedev hat den Sensationslauf von Christopher Eubanks bei den Miami Open beendet und steht im Halbfinale.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 30.03.2023, 21:22 Uhr

© Getty Images

Medvedev gewann mit 6:3 und 7:5 gegen den US-Amerikaner, der aus der Qualifikation heraus ins Hauptfeld gekommen war und sich dort in sein erstes Viertelfinale bei einem 1000er-Turnier gespielt hat.

Gegen Medvedev verkaufte sich der 26-Jährige gut, war im ersten Durchgang näher am Break als sein Gegner, nutzte aber keiner seiner fünf Breakchancen. Medvedev, bis dahin etwas neben der Spur, schlug aber am Ende des Satzes mit seiner ersten Möglichkeit zu. In Satz zwei egalisierte Eubanks dann einen Break-Rückstand, wehrte kurz vor Schluss noch mal zwei Matchbälle spektakulär ab, prügelte dann aber eine Vorhand neben die Linie - sein 35. Fehler ohne Not.

"Meddy" wartet nun auf den Sieger der Partie zwischen Karen Khachanov und Francisco Cerundolo.

In der Nacht spielen zudem Carlos Alcaraz und Taylor Fritz den Halbfinalgegner für Jannik Sinner aus.

Eubanks aber, im Zuschauer von Buddy Jamie Foxx angefeuert, wird sich dank seines starken Laufs erstmals unter die Top 100 der Welt einreihen, aktuell steht er im Liveranking auf Platz 85.

