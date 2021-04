ATP Miami: Jannik Sinner löst mit Sieg über Roberto Bautista Agut erstes Finalticket

Jannik Sinner steht nach einem Dreisatzerfolg über Roberto Bautista Agut im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers von Miami. Der Südtiroler besiegte den Spanier im Halbfinale mit 5:7, 6:4 und 6:4.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.04.2021, 23:26 Uhr

13 Jahre Altersunterschied liegen zwischen Roberto Bautista Agut und Jannik Sinner, nachhaltig bemerken sollte man das im ersten Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Miami aber nicht. Nach je einem Break für beide Spieler ging nach zehn Games in Satz eins in die Verlängerung.

Und just beim Stand von 5:5 war es dann doch die Erfahrung, die den Unterschied machen sollte: Routinier Bautista Agut hielt den Ball mit guter Länge im Spiel, Youngster Sinner riskierte hingegen zu viel und schenkte dem Spanier mit einigen leichten Fehlern das Break. Wenige Minuten später servierte der 32-Jährige zum Satzgewinn aus.

Sinner beweist Nervenstärke

Der zweite Durchgang begann erneut ausgeglichen, im siebenten Game fand Bautista Agut dann aber vier Breakmöglichkeiten vor, um endgültig auf die Siegerstraße abzubiegen. Sinner spielte jedoch vier großartige Punkte und stellte vor allem dank seiner Rückhand doch noch auf 4:3. Im darauffolgenden Spiel ließ der 19-Jährige eine Breakchance aus, zwei Games darauf machte er es jedoch besser und holte sich Satz Nummer zwei mit 6:4.

Wie schon im Eröffnungssatz war es im dritten Abschnitt abermals Bautista Agut, dem das erste Break gelang. Sinner schlug aber zurück und nahm dem Iberer zum 3:3 den Aufschlag ab. Der Weltranglisten-31. nahm das Momentum anschließend mit, schlug im besten Moment zu und breakte zum Matchgewinn aus.

Durch den 5:7, 6:4 und 6:4-Erfolg steht Sinner zum ersten Mal in seiner Karriere im Finale eines ATP-Masters-1000-Events. In diesem trifft er am Sonntag auf Andrey Rublev oder Hubert Hurkacz.

