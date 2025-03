ATP Miami: Monfils gewinnt Thriller, Djokovic solide weiter

Gael Monfils hat sich in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami denkbar knapp gegen Jiri Lehecka durchgesetzt. Novak Djokovic musste sich gegen Rinky Hijikata nur im zweiten Satz strecken.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.03.2025, 22:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Gael Monfils hat mal wieder gezaubert

Gael Monfils hat mal wieder für ein Highlight gesorgt. Der 38-jährige Franzose setzte sich nämlich in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami gegen den höher eingeschätzten Jiri Lehecka mit 6:1, 3:6 und 7:6 (8) durch.

In der dritten Runde trifft Monfils nun auf Jaume Munar, der für die wohl größte Überraschung am Freitag in Miami gesorgt hatte. Denn der Spanier gewann gegen Daniil Medvedev ungefährdet mit 6:2 und 6:3.

Djokovic muss ins Tiebreak

Novak Djokovic startete bei seinem ersten Auftritt in Miami 2025 wie aus der Pistole geschossen, gewann den ersten Satz gegen Rinky Hijikata mit 6:0. Danach hielt der Australier besser mit. Und schaffte es sogar ins Tiebreak. Da aber hatte der Rekordchampion von Miami mit 7:1 klar die Nase vorne.

Am Rande einer Niederlage wandelte Stefanos Tsitsipas gegen Jason Seng. Denn Tsitsipas lag mitSatz und Break zurück, ehe er doch die Wende schaffte und noch mit 4:6, 7:5 und 6:3 gegen den Qualifikanten gewann.

Ebenfalls in Runde drei stehen Vorjahresfinalist Grigor Dimitrov, Félix Auger-Aliassime, Casper Ruud und Lorenzo Musetti.

Hier das Einzel-Tableau in Miami