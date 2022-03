ATP Miami: Reilly Opelka spendet 100 Dollar pro Ass

Asse für den guten Zweck: Aufschlag-Riese Reilly Opelka hat angekündigt, während des ATP 1000er Turniers in Miami für jedes Ass 100 Dollar an „Wings for Life“ zu spenden. Damit ist er nicht allein.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 22.03.2022, 22:00 Uhr

Serviert in Miami für den guten Zweck: Reilly Opelka

„Wings for Life“ ist eine Wohltätigkeitsorganisation für Rückenmarksforschung, die von der gewöhnlich hohen Opelka-Ass-Quote profitieren wird. Denn der US-Amerikaner kommt, was die Anzahl betrifft, regelmäßig in den zweistelligen Bereich. Laut ATP hat er in dieser Saison auf der Tour insgesamt 344 Asse in 18 Spielen geschlagen – mehr als jeder andere.

„Ich werde 100 Dollar für jedes Ass spenden, das ich während der Miami Open schlage. Ich werde an „Wings For Life“ spenden, eine gemeinnützige Wohltätigkeitsorganisation für Rückenmarksforschung“, sagte Opelka in einem Video, das in den sozialen Medien gepostet wurde. „Wings for Life“ finanziert wissenschaftliche Forschung und klinische Studien, die darauf abzielen, eine Heilung für Rückenmarksschäden sowohl in Amerika als auch auf der ganzen Welt zu finden. Die Organisation wird hauptsächlich durch private Mittel unterstützt.

Auch Tsitsipas, Norrie und Paul machen mit

Opelka ist nicht der einzige Spieler, der an der Initiative teilnehmen wird. Die Nummer 5 der Welt, Stefanos Tsitsipas, der ehemalige Indian Wells-Champion Cameron Norrie und Zverev-Bezwinger Tommy Paul haben ebenfalls zugestimmt. Opelka und Tsitsipas spielen dieses Jahr sowohl im Einzel- als auch im Doppelturnier in Miami.