ATP Montréal: Felix Auger-Aliassime zieht kurzfristig raus

Bittere Nachricht für die kanadischen Fans: Felix Auger-Aliassime, an zwei gesetzt in Montréal, hat seinen Auftritt kurzfristig abgesagt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.08.2026, 23:13 Uhr

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© Getty Images

Der Weltranglisten-Vierte hätte in der Night Session am Mittwochabend kanadischer Zeit gegen Titouan Droguet antreten sollen. Aber “FAA” zog zwei Stunden vor Matchbeginn raus - der Rücken. Für ihn rückte Lucky Loser Jaime Faria ins Tableau (und direkt in Runde 2 - Auger-Aliassime hatte zum Auftakt ein Freilos).

Generell läuft es für die Kanadier unschön beim Heimevent: Vor Auger-Aliassime hatten bereits Denis Shapovalov und Gabriel Diallo ihre Begegnungen aufgeben müssen.

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